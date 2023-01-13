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Зеленському в Литві вручили премію Свободи

Нагороду Президентові має передати посол України в Литві.

Зеленському в Литві вручили премію Свободи
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У п'ятницю, 13 січня, литовський парламент вручив Президентові Володимиру Зеленському премію Свободи, повідомляє LRT.

Від імені глави держави нагороду отримав посол України в Литві Петро Бешта. Натомість Зеленський виступив перед литовськими депутатами дистанційно.

Президент Литви Гітанас Науседа додав, що це також нагорода для всього українського народу. За словами Науседи, Зеленський надихнув лідерів країн Заходу зробити "хоч трішки більше" для закінчення війни.

Нагадаємо, торік наприкінці грудня сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи.

У нинішньому зверненні до литовських депутатів Зеленський зауважив, що Литва є і далі буде одним із найщиріших захисників свободи. 

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