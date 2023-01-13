Росія збирається залучити в'язнів для виробництва зброї, - британська розвідка

Раніше найбільший російський виробник танків «Уралвагонзавод» вже повідомив, що візьме на роботу 250 ув’язнених.

Росія збирається залучити в'язнів для роботи на оборонній промисловості, щоб постачати більше зброї для війни з Україною.

Про це повідомляє британське Міністерство оборони із посиланням на дані розвідки.

“Російський оборонний виробничий сектор, швидше за все, вдається до використання праці в'язнів, намагаючись задовольнити потреби у виробництві військового часу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в листопаді 2022 року «Уралвагонзавод» (УВЗ), найбільший російський виробник танків, після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСВН) повідомив місцевим ЗМІ, що візьме на роботу 250 ув’язнених.

У Росії існує давня традиція праці в’язнів, але з 2017 року примусову працю як вид кримінального покарання було відновлено.

Маючи один із найвищих показників ув’язнення у світі, ФСВН контролює розгалужену імперію з понад 400 000 ув’язнених, і її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції.

Ув’язнені надають російському керівництву унікальний людський ресурс, який вони можуть використовувати для підтримки «спеціальної військової операції», тоді як охочих добровольців не вистачає.

Праця в'язнів, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками відносно низькотехнологічної зброї, як-от УВЗ, які майже напевно перебувають під сильним тиском з боку Москви щодо збільшення виробництва.

Нагадаємо, нещодавно українська розівадка повідомила, що Росія прагне створити двохмільйонну армію, мобілізацію збираються оголосити найближчим часом. Друга хвиля призову може охопити 500 000 осіб.