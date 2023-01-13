Системами Patriot у Польщі керуватимуть німецькі військові

Польська влада запросила до країни німецьких військових, які здійснюватимуть управління системами протиповітряної оборони Patriot.
Про це пише польське видання PR24, передає Укрінформ.
"Польська влада схвалила розміщення військовослужбовців Бундесверу у нашій країні для управління системою Patriot. Відповідні документи були підписані президентом Анджеєм Дудою", - йдеться у пвоідомленні.
Німецькі військові прибудуть до Польщі уже наступного тижня.
"Йдеться про кілька сотень військових, які, разом із протиповітряними системами Patriot, будуть дислоковані поблизу Любліна", - пише PR24.
Зауважимо, що Люблін знаходиться у 60 км від польсько-українського кордону.
Нагадаємо, США та Німеччина оголосили про готовність надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Також повідомлялося, що наступного тижня українці почнуть навчання на комплексах Patriot у США.