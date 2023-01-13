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Системами Patriot у Польщі керуватимуть німецькі військові

Йдеться про кілька сотень військових, які будуть дислоковані поблизу Любліна.

Системами Patriot у Польщі керуватимуть німецькі військові
Фото: EPA/UPG

Польська влада запросила до країни німецьких військових, які здійснюватимуть управління системами протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише польське видання PR24, передає Укрінформ.

"Польська влада схвалила розміщення військовослужбовців Бундесверу у нашій країні для управління системою Patriot. Відповідні документи були підписані президентом Анджеєм Дудою", - йдеться у пвоідомленні.

Німецькі військові прибудуть до Польщі уже наступного тижня.

"Йдеться про кілька сотень військових, які, разом із протиповітряними системами Patriot, будуть дислоковані поблизу Любліна", - пише PR24.

Зауважимо, що Люблін знаходиться у 60 км від польсько-українського кордону. 

Нагадаємо, США та Німеччина оголосили про готовність надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Також повідомлялося, що наступного тижня українці почнуть навчання на комплексах Patriot у США.

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