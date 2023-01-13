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Серед секретних документів Байдена є є конспекти меморандумів щодо України, – ЗМІ

Деякі з документів мають найвищий ступінь секретності.

Серед секретних документів Байдена є є конспекти меморандумів щодо України, – ЗМІ
Фото: надано ОПУ

Серед знайдених секретних документах часів віцепрезидентства Джо Байдена, зокрема, є конспекти меморандумів щодо України, Ірану та Великобританії. 

Про це пише “Голос Америки”.

Деякі з документів мають найвищий ступінь секретності.

10 січня стало відомо, що адвокати президента Сполучених Штатів ще торік у листопаді у вашингтонському “Biden-Penn Center” виявили папери періоду з 2013 по 2016 роки.

Помічники Байдена, як повідомляється, самі звернулися до Міністерства юстиції США із проханням забрати знахідку. 

Вони продовжили пошуки документів, зокрема, у двох будинках президента у штаті Делавер. У місті Рехобот-Біч нічого не знайшли, а у Вілмінгтоні документи виявили у коробці у гаражній коморі. Їх також передали Мін'юсту.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора у справі поводження Байдена із секретними документами. Ним став Роберт Гур, колишній прокурор США в штаті Мериленд.

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