Серед секретних документів Байдена є є конспекти меморандумів щодо України, – ЗМІ

Серед знайдених секретних документах часів віцепрезидентства Джо Байдена, зокрема, є конспекти меморандумів щодо України, Ірану та Великобританії.

Про це пише “Голос Америки”.

Деякі з документів мають найвищий ступінь секретності.

10 січня стало відомо, що адвокати президента Сполучених Штатів ще торік у листопаді у вашингтонському “Biden-Penn Center” виявили папери періоду з 2013 по 2016 роки.

Помічники Байдена, як повідомляється, самі звернулися до Міністерства юстиції США із проханням забрати знахідку.

Вони продовжили пошуки документів, зокрема, у двох будинках президента у штаті Делавер. У місті Рехобот-Біч нічого не знайшли, а у Вілмінгтоні документи виявили у коробці у гаражній коморі. Їх також передали Мін'юсту.