Албанія відкриє посольство в Україні

Албанія пишається тим, що стоїть поруч з Україною.

30 років минуло з того часу, як Албанія та Україна встановили дипломатичні відносини. З цієї нагоди Албанія відкриє своє посольство в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Албанії Ольта Джачка.

“Сьогодні ми пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною як справжні друзі на правій стороні історії. Героїчний опір України — це боротьба за свободу та відмова від повернення до тиранії, з якої ми обидва вийшли так давно. Ось чому Албанія підтримуватиме Україну і її народ у міру своїх можливостей, поки вони не переможуть у незаконній загарбницькій війні Росії”, - написала вона.

Джачка наголосила, що Албанія та Україна належать до сім’ї вільних і демократичних націй і обидві мають майбутнє в євроатлантичній сім’ї.

Міністерка закордонних справ Албанії сподівається на тісну співпрацю зі своїм колегою Дмитром Кулебою для подальшого розвитку та зміцнення співпраці в майбутньому.

1/4 It has been 30 years since #Albania 🇦🇱& #Ukraine 🇺🇦 established diplomatic relations as two countries emerging from tyranny into the free world. Today we are proud to stand by #Ukraine as true friends on the right side of history. pic.twitter.com/CIKCfYmAXX — Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) January 12, 2023

Нагадаємо, на початку березня 2022 року ракети російських окупантів знищили Почесне консульство Албанії в Харкові.