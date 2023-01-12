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Албанія відкриє посольство в Україні

Албанія пишається тим, що стоїть поруч з Україною. 

Албанія відкриє посольство в Україні
Фото: Ольта Джачка

30 років минуло з того часу, як Албанія та Україна встановили дипломатичні відносини. З цієї нагоди Албанія відкриє своє посольство в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Албанії Ольта Джачка.

“Сьогодні ми пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною як справжні друзі на правій стороні історії. Героїчний опір України — це боротьба за свободу та відмова від повернення до тиранії, з якої ми обидва вийшли так давно. Ось чому Албанія підтримуватиме Україну і її народ у міру своїх можливостей, поки вони не переможуть у незаконній загарбницькій війні Росії”, - написала вона.

Джачка наголосила, що Албанія та Україна належать до сім’ї вільних і демократичних націй і обидві мають майбутнє в євроатлантичній сім’ї.

Міністерка закордонних справ Албанії сподівається на тісну співпрацю зі своїм колегою Дмитром Кулебою для подальшого розвитку та зміцнення співпраці в майбутньому. 

Нагадаємо, на початку березня 2022 року ракети російських окупантів знищили Почесне консульство Албанії в Харкові.

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