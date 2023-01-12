Головне за день. Четвер, 12 січня

Бої за Бахмут і Соледар, засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ворожий обстріл Херсонщини, розширення переліку учасників бойових дій, обрання членів Вищої ради правосуддя. Яким запам’ятається 323-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський 12 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться на сайті глави держави, на Ставці заслухали доповіді щодо актуальної обстановки на основних напрямках фронту та можливих дій ворога. Окремо йшлося про ситуацію в Бахмуті та Соледарі. "Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно", - заявив Зеленський.

Також на засіданні розглянули питання зміцнення Сил оборони за допомогою техніки та озброєння, які надходять від країн-партнерів.

Оперативна обстановка у районах ведення бойових дій є складною. Найбільша активність ворога спостерігається на сході, де окупанти продовжують наступальні і штурмові дії уздовж усієї лінії зіткнення. Упродовж тижня на сході відбулося 355 бойових зіткнень, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Активні дії ворог веде на Бахмутському напрямку. Найзапекліші бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Параскіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, намагається поліпшити становище на Купʼянському і Новопавлівському напрямках.

На Херсонському напрямку противник веде позиційну оборону. З 5 січня українська артилерія вразила понад 300 обʼєктів противника.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Тільки мужність та відвага і відданість справі українських захисників дає змогу утримувати наші позиції", – зазначив Громов.

Генштаб Збройних Сил України також повідомив, що авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.

Загарбники минулої доби завдали 5 ракетних ударів (усі - по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя), а також 12 авіаційних ударів. Крім того, здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 12 січня – в новині.

У селищі Янтарному на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, поранено 47-річну жінку.

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсону. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонщину 90 разів. Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Верховна Рада України на засіданні 12 січня ухвалила в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та інших питань. За закон проголосували 310 нардепів, передав кореспондент LB.ua.

Нардепи наголосили, що велика кількість громадян для відсічі та стримуванні збройної агресії Росії добровільно долучалися до формувань, що діяли та діють без державної реєстрації. Тому законом передбачено «визначення учасниками бойових дій осіб, які не вступили до Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», — зазначено у пояснювальній записці.

Подробиці – в новині.

З'їзд суддів обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя.

"З'їзд суддів обрав 8 з 8 членів ВРП. Дуже важливий крок у процесі судової реформи, розпочатої нашим президентом. Дякую суддівській спільноті, яка виконала свій обов’язок! Вітаю Україну із цією важливою подією! І вітаю новообраних членів ВРП", – повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Він також зазначив, що попереду у ВРП – багато завдань і роботи.

Більшість громадян Європейського Союзу схвалюють постійну підтримку України. Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, пише Рolitico. На запитання, чи схвалюють респонденти позицію ЄС щодо підтримки України, 74% відповіли ствердно, з них третина – що "рішуче" схвалює.

73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Підтримка України з боку ЄС більш популярна в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90%. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.

Більшість опитаних підтримують дії ЄС, попри те, що усвідомлюють негативні наслідки війни для їхнього повсякденного життя, майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.

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За результатами опитування Центру Разумкова, більше половини (59%) респондентів назвали політиком 2022 року президента Володимира Зеленського. На другому місці — головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний (10%).

Зазначається, що "Політиком року" Зеленського обирала більшість опитаних у всіх регіонах України: 66,5% на півдні, 61% у центральному регіоні, 57% на заході та 55% на сході країни.

По 2% опитаних назвали радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, п'ятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, по 1% – радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та волонтера Сергія Притулу.

У пресцентрі Укрінформу відбулася презентація фотоальбому “Іловайськ, 2014”, куди увійшли зокрема роботи фотографа та документаліста Макса Левіна, якого російські військові вбили у березні 2022 року під час виконання ним професійних обов’язків.

У 2014 році Максу та його колегам — Маркіяну Лисейку та двом журналістам німецького ARD — дивом вдалося вирватися з Іловайського котла. З того часу Іловайськ став частиною його життя — разом з колегою Маркіяном Лисейком вони заснували військовий проєкт Afterilovask для збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Частина текстів була опублікована в однойменному спецпроєкті на LB.ua.

За словами заступника міністра культури Тараса Шевченка, Макс намагався реалізувати ідею з фотоальбомом з 2021 року. Проте не встиг.

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Попри прогнозоване потепління різкого покращення ситуації з електропостачанням не буде, заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Я думаю, розраховувати на поліпшення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - написав Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Коваленка, цілком імовірно, що обсяг електроенергії, який вироблятиметься, не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. "Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася", - зазначив очільник Yasno.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!