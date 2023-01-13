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Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони, - посол

За певний час Україна отримає цю технологію повністю.

Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони, - посол
Євген Корнійчук
Фото: 5.ua

Ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю”, - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що наразі зарано говорити про те, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні.

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться "певні зміни", але зазначив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено. За словами Коена, "у питанні Росія-Україна ми робитимемо одне точно - менше говоритимемо публічно".

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена. А перед цим президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду.

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