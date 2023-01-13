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Суркіса та Шуфрича виключили з Національного олімпійського комітету України

НОК позбавився представників ОПЗЖ.

Суркіса та Шуфрича виключили з Національного олімпійського комітету України
Григорій Суркіс
Фото: УАФ

Сьогодні, 13 січня, Генасамблея Національного олімпійського комітету України (НОК) виключила зі свого складу представників ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

“Суркіса та Шуфрича тільки що виключили з Національного олімпійського комітету України. Геть опзж звідусіль!” - написав Гончаренко. 

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Суркіс і Шуфрич були обрані членами НОК України, що викликало резонанс у суспільстві. Крім Суркіса-старшого, членами НОК стали Шевченко, Подкопаєва та Бех-Романчук.

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