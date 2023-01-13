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​На Київщині тривають роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Вишгородському районі проводяться планові роботи з розмінування.

​На Київщині тривають роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Київській області сьогодні відбуваються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, тому мешканців попереджають про звуки вибухів.

Про це повідомила Київська міська деравна адміністрація.

"Сьогодні, 13 січня, з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати ВНП. Також планові роботи з розмінування територій проводитимуться й у Вишгородському районі. Через це в області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога.

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