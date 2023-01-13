Кіберфахівці запобігли спробам зламу Е-системи у галузі будівництва

Кіберфахівці Служби безпеки викрили і зупинили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови шляхом несанкціонованого доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це повідомила пресслуба Міністерства інфраструктури.

Також встановлено, що зловмисники видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів.

За даними спецслужби, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур.

"Ми вчасно викрили незаконну схему і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Мова йде не про звичайний кібер-злам, а про злочин, який міг би привести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. Якби не реакція СБУ, в Україні могли б узаконити сотні «проблемних» забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українців", - зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.

Протиправна діяльність могла призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій на території "проблемних" новобудов.

Інший факт, задокументований СБУ, – схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній комерційній структурі свій електронний підпис для входу в електронну систему.

"Таким чином, зловмисники отримали доступ до незаконного «редагування» раніше виданих сертифікатів, в яких змінювали дати і персональну інформацію «атестованого» архітектора. Потім за гроші продавали підробку замовникам як новий документ", - пояснили в СБУ.

Наразі Департамент кібербезпеки надав відповідні рекомендації фахівцям Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації, які дозволили усунути наявні прогалини в електронній системі.

Нагадаємо, у смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога.