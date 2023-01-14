Уночі ворог двічі обстріляв нікопольщину з важкої артилерії, - ОВА

Росіяни продовжують нічний терор Нікопольщини. Двічі за минулу ніч під удар потрапила Марганецька громада.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни продовжують нічний терор Нікопольщини… Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів", - написав він.
Постраждалих немає.
Наразі співробітники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атак.
"У інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
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