Уночі ворог двічі обстріляв нікопольщину з важкої артилерії, - ОВА

Під удар потрапила Марганецька громада, постраждалих немає.

Росіяни продовжують нічний терор Нікопольщини. Двічі за минулу ніч під удар потрапила Марганецька громада.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни продовжують нічний терор Нікопольщини… Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів", - написав він.

Постраждалих немає.

Наразі співробітники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атак.

"У інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

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