Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!" - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.

Голова ОВА також повідомив, що минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку але наші захисники надійно тримають позиції.

Нагадаємо, 11 січня протягом минулої доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах