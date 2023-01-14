Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)

Жителів просять залишатися в укриттях.

Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОДА

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!" - йдеться в повідомленні. 

Оновлено. Ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.

Голова ОВА також повідомив, що минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку але наші захисники надійно тримають позиції. 

Нагадаємо, 11 січня протягом минулої доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також