СБУ викрила в Києві проросійських агітаторів

Після 24 лютого вони публічно підтримали російську агресію, дискредитували військовослужбовців ЗСУ та учасників Сил оборони.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність двох мешканців Києва. Вони у соцмережах розповсюджували ворожу пропаганду про “неонацистські” загони та війська НАТО в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як виявилось, зловмисники – 40-річний уродженець Одещини та 37-річний переселенець з Луганської області, які живуть у Святошинському районі столиці. Їх дописи використовувались російськими пропагандистами для створення фейкових новин.

Після 24 лютого вони публічно підтримали російську агресію, дискредитували військовослужбовців ЗСУ та учасників Сил оборони, звинувачували партнерів України у тиску на РФ.

Вони виправдовували воєнні злочини окупантів та стверджували, що “спецоперація” незабаром пошириться на сусідні європейські країни.

Зловмисники використовували для своїх публікацій проросійські телеграм-канали, а потім російські пропагандисти подавали такі перепости у своїх пабліках, як “«нецензуровану владою думку” простого народу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні ґаджети з доказами протиправної діяльності. Виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За її висновками, публікації виправдовують, визнають правомірною, а також глорифікують осіб, які задіяні в збройній агресії РФ проти України, і загрожують державній безпеці.

У одного із затриманих виявили телефонну переписку з російськими абонентами, чиї особи встановлюються. Також чоловік зберігав сувеніри та нагороди ФСБ РФ.

Наразі пропагандистські акаунти заблоковано. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1,3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. До суду направили клопотання щодо обрання затриманим міри запобіжних заходів.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона, який був охоронцем катівні. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.