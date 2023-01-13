Вороги масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка начебто допоможе знайти полоненого на території Росії чи на окупованих нею територіях.

Росіяни збирають серед українців персональні дані про військовополонених та їхніх рідних.

Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка начебто допоможе знайти полоненого на території Росії чи на окупованих нею територіях.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: під виглядом “допомоги” сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню", - йдеться в заяві штабу.

Рідних і близьких українських військових закликали ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення, не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам, а також повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів.

"Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими -- єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в російському полоні перебуває майже дві тисячі оборонців Азовсталі. Точної інформації не оприлюднюють задля безпеки бійців.

В результаті переговорів українського омбудсмена із російською стороною з'ясувалося, що наші громадяни, які вважалися загиблими, виявились живими. Росія підтвердила 23 таких випадки.