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Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів, – Резніков про можливий наступ із Білорусі

Стосовно Соледара міністр зазначив, що Пригожин зацікавлений в захопленні міста з економічних причин. 

Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів, – Резніков про можливий наступ із Білорусі
Російська техніка в Білорусі
Фото: тг-канал Міноборони Білорусі

Переміщення російських сил із півночі займе багато часу. Росія не має відповідних ресурсів, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтервʼю BBC

Стосовно ситуації на сході, він сказав, що Росія використовувала найманців ПВК "Вагнера" "хвиля за хвилею за хвилею" у атаках, що призвело до великої кількості загиблих окупантів. 

Міністр додав, що власник ПВК Пригожин зацікавлений у економічних вигодах від захоплення Соледара, де видобувають сіль. Соледар – місто поблизу Бахмута, але, за оцінкою британського міністерства оборони, у випадку його окупації Росія не отримає більше можливостей для оточення Бахмута. 

Резніков зауважив, що "вагнерівцям" "потрібно надати певні докази, щоб заявити, що вони кращі за регулярні збройні сили Російської Федерації". 

Нагадаємо, з 9 січня Росія активізувала штурмові дії проти захисників Соледара. Для цього вона використовує найманців "Вагнера". 

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