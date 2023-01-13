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Мери столиць країн "Вишеградської четвірки" відвідали Бучу

Вони побували на місці масового захоронення, що на території Храму Андрія Первозванного.

Мери столиць країн "Вишеградської четвірки" відвідали Бучу
Анатолій Федорук
Фото: Бучанська міськрада

Мери Варшави, Братислави, Праги та Будапешту побували у місті Буча на Київщині.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Зазначається, що напередодні Бучанська громада прощалася з 46-річним захисником із Бучі Володимиром Кербутом. Тож під час візиту мери столиць країн Вишеградської четвірки відвідали Алею Героїв, де поховані більшість захисників, що загинули на фронті.

"Разом із Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком мери Варшави – Рафал Тшасковський, Братислави – Матуш Валло, Будапешту – Гергелі Карачонь та Праги – Зденек Гріб хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих воїнів Бучанської громади та поклали квіти", - йдеться в повідомленні.

Лідери Вишеградської четвірки також побували на місці масового захоронення, що на території Храму Андрія Первозванного.

"Гостей дуже вразили фотографії, які розміщені у церкві, а також розповіді отця Андрія та міського голови про злочини росіян під час окупації. Говорили під час зустрічі і про відбудову, шляхи співпраці між містами та про плани на майбутнє", - зазначили в міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути можливість приєднання України до Вишеградської четвірки (об'єднання Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

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