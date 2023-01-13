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Франція сподівається за два місяці поставити Україні танки AMX 10-RC

Франція продовжує допомагати Україні сучасною зброєю.

Франція сподівається за два місяці поставити Україні танки AMX 10-RC
AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль
Фото: Officier communication du 4e RCh.

Франція сподівається поставити Україні танки AMX 10-RC за два місяці.

Про це повідомляє Reuters. 

У п'ятницю, 13 січня, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців.

У заяві міститься короткий виклад телефонної розмови, яку він мав 12 січня з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій Франція також підтвердила свою загальну підтримку України.

Нагадаємо, українські військові за кілька днів почнуть навчання на Bradley. Тренування мають розпочатися здебільшого наступного тижня в Німеччині.

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