Франція сподівається за два місяці поставити Україні танки AMX 10-RC

Франція сподівається поставити Україні танки AMX 10-RC за два місяці.

Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 13 січня, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців.

У заяві міститься короткий виклад телефонної розмови, яку він мав 12 січня з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій Франція також підтвердила свою загальну підтримку України.

Нагадаємо, українські військові за кілька днів почнуть навчання на Bradley. Тренування мають розпочатися здебільшого наступного тижня в Німеччині.