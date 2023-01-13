Франція сподівається за два місяці поставити Україні танки AMX 10-RC

Франція сподівається поставити Україні танки AMX 10-RC за два місяці.
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 13 січня, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців.
У заяві міститься короткий виклад телефонної розмови, яку він мав 12 січня з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій Франція також підтвердила свою загальну підтримку України.
Нагадаємо, українські військові за кілька днів почнуть навчання на Bradley. Тренування мають розпочатися здебільшого наступного тижня в Німеччині.