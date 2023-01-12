Резніков провів розмову із французьким колегою

Франція продовжує допомагати Україні захищатись від російської агресії.

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Голови міністерств оборони України та Франції провели плідну розмову.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Дякуємо Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC ЗСУ””, - написав Резніков.

Міністр також відзначив високу ефективність французьких систем ППО Crotale та подякував Франції за можливість посилити захист неба України.

Had a fruitful conversation with my 🇨🇵 friend @SebLecornu .Appreciate 🇨🇵 for continued support of 🇺🇦&for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy

Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of 🇺🇦 sky.

Thank you for standing by 🇺🇦 pic.twitter.com/WywwUlrlYG — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023

Нагадаємо, Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для боротьби проти Росії.