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Резніков провів розмову із французьким колегою

Франція продовжує допомагати Україні захищатись від російської агресії.

Резніков провів розмову із французьким колегою
Фото: Олексій Резніков

Голови міністерств оборони України та Франції провели плідну розмову.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

“Дякуємо Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC ЗСУ””, - написав Резніков.

Міністр також відзначив високу ефективність французьких систем ППО Crotale та подякував Франції за можливість посилити захист неба України.

Нагадаємо, Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для боротьби проти Росії.

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