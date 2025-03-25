Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку

ГУР МО виклало дані об'єктивного контролю роботи по кількох епізодах в Криму. Це і низка РЛС, пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, три ЗРК “Панцир-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “Федор Урюпін” та вертоліт Мі-8.

Фото: скрин відео Вражені об’єкти під час останньої атаки ГУР в Криму, березень 2025 Фото: скрін відео Вражені об’єкти під час останньої атаки ГУР в Криму, березень 2025 Фото: скрін відео Вражені об’єкти під час останньої атаки ГУР в Криму, березень 2025 Фото: скрін відео Вражені об’єкти під час останньої атаки ГУР в Криму, березень 2025 Фото: скрін відео Вражені об’єкти під час останньої атаки ГУР в Криму, березень 2025

Ціллю операцій стала мережа РЛС із понад десятка різних радарів — і радіолокаційних станцій підсвічування цілей і наведення раке до комплексів ППО С-300-400, і оглядових, і морських, і висотомірів комплексу С-300В, здатного до перехоплення балістики:

- 48Я6-К1 “Підліт” - 2шт;

- 1Л125 ”Ніобій-СВ” - 2шт;

- 39Н6 “Каста 2Е2” - 3шт;

- 9С19 “Імбир”;

- “Небо-СВ”;

- С-300ВМ;

- “Небо-М”;

- 59Н6-Е “Противник-ГЕ”;

- БРЛС “Мис”.

Техніка 18-го та 12 полку ППО плюс третього радіотехнічного полку. Досить різношерста — частково її ліпили з піднятих із зберігання комплексів, частково замінюючи штатні РЛС 91Н6Е, які були знищені чи пошкоджені, потребували ремонту чи виробили свій ресурс, тими ж “Кастами” дециметрового діапазону та “Небом-М”.

Крім того, вразили три ЗРПК "Панцир" — тактичні комплекси ППО, які й мали перехоплювати дрони. При чому вони намагалися працювати по цілях Сил Оборони, але безуспішно.

Це не була одна операція, коли били з оперативними завданнями — обрізати постачання, розчистити небо перед прольотами вглиб півострова крилатих ракет тощо. Як, наприклад, приліт “Точки-У” по молу в Бердянську в ході підготовки удару на Токмак і ж серія ударів ОТРК по аеродромах та комплексах С-300/400 у Криму у 2024 році.

Зараз це радше рейд. На відео чітко видно БПЛА типу крило, однозначно це не FPV — ті покрутилися б, щоб відшукати точку кращого входу на ціль. А тут без паузи — поява у кадрі та приліт.

Інтрига полягає навіть у тому, що це працює?

Ланцюжок ретрансляторів, які підхоплюють апарати з великої землі? Тому так люто та шалено і били ми по захоплених платформах, щоб не міг звідти працювати РЕБ противника, щоб він не ставив нам перешкоди?

Чи запуски з безекіпажних катерів — складні крила чи контейнери? Теж як варіант, чому б і ні? Дрон-авіаносець — стильно, модно молодіжно. Вилітайте шукати його на вертольотах-мисливцях, чекаємо, встановили Р-73. І Мі-8 дістали дроном, це теж непогано машина коштує 6-8 млн. доларів, курочка по зернятку, як казав один дзюдоїст та геополітик.

А може, це катапульта, що вистрілює вже зібраний дрон, невеликий, зате з несподіваного ракурсу, часто в той сектор, де не працює РЕБ. БО не так уже й складно, якщо у нас працює мисливець на авіацію з Р-73, зробити з “Магури” роздавача РЕБ, з аналізатором та РТР-обладнанням, яке може моніторити графіки включення апаратури та наявність у секторі випромінювання.

Фото: скрин відео/mil.in.ua Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

У будь-якому разі, завдання очевидне — посилювати фазу виснаження. Вражати дорогі і складні системи, навіть ремонт, яких займе місяці. При чому будь-яке зменшення їх кількості на бойовому чергуванні лише посилюватиме ефективність роботи “Магур” та повітряних безпілотників.

Бити те, що виводить із ладу максимум — не пускові ЗРК, а радари та пункти управління. Те, без чого С-300/400 не можуть забезпечити підсвічування цілі або в принципі здійснити пуск. Вибиваючи командний пункт або РЛС підсвічування та наведення, ми вибиваємо з ладу всі ЗРК у мережі.

Тільки на відео вийшло з ладу кілька дивізіонів ППО — тепер або розкомплектовувати такі ж дивізіони в глибині Росії, збільшуючи ризик чергового Енгельса.

Або чекати, коли під санкціями таки зроблять РЛС з великою кількістю підсанкційної електроніки. “Каста” коштує 60 млн доларів, “Підліт” — 5 млн, “Панцир” — 12 млн.

Фото: Vitaly Kuzmin 39Н6 «Каста-2Е2»

Хороша, до речі, математика — рейд окупається, навіть якщо всі “Магури” перехоплені, втратили сигнал, випалили паливо.

Плюс однозначно перед нами стоїть завдання збільшити витрати ворогом ракет — їх у Кремля катастрофічно не вистачає, на всіх передачах техніки неповне завантаження, в районі стратегічного аеродрому не вистачає ППО, щоб прикрити всі маршрути підльоту дронів.

Ще за часів СРСР цикл створення ракет до С-300 міг бути 6-8 місяців, залежно від субпідрядників. А зараз удари ракетами C-300 по Харкову та Херсону, практичні пуски на навчаннях, необхідність збивати хвилі далеких наших БПЛА, потреба у формуванні нових частин, недоторканого запасу для них, зменшення придатних до ремонту виробів на зберіганні підкошують можливості армії РФ до протиповітряної оборони.

І, природно, змушує відкривати торбу золотовалютних резервів — на верстати, військову хімію, тверде паливо, електроніку.

Наразі йде хмарність, погода сприятлива для роботи РЕБ закінчилася, у нас наростає кількість дронів на оптоволокні, ми використовуємо море, яке було нічиїм, а зараз стає українським для рейдів з метою нарощувати тиск.

РФ — далеко не СРСР, а навіть він не міг випускати новітнє на той час ППО як гарячі пиріжки. На момент розпаду більше половини юнітів у совка були стародавні “Круги” та С-125, а запасу ракет вистачило на кілька років великої війни. Тому РФ не встигне полагодити літак у польоті. Потрібно продовжувати нагрівати скороварку.