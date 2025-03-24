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Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети

По Енгельсу проведена велика і важлива робота, чудова операція.

Розвідка, наряд сил на роботу, проліт дронів майже без стрілянини та пусків ракет — усе вийшло.

Наслідки атаки безпілотників на російську авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники, Саратовська область рф
Фото: соцмережі
Наслідки атаки безпілотників на російську авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники, Саратовська область рф

Головне — розкрили наявність у росіян на аеродромі ракет Х-101 і Х-55/555.

Незрозуміло, щоправда, навіщо росіянам Енгельс для операцій проти України, якщо у них є “Оленья”. Заправляти ракетоносії в повітрі вони вміють та й загалом до районів пуску їм цілком можна дотягнутися і з півночі.

Можливо надійшов наказ розосередитись і у противника є інформація, що ми маємо достатньо засобів доставки, здатних долетіти до “Оленьї”, щоб вже гарантовано прорвати ППО. 

І вже теж немає сенсу ховатися за відстанню — у вересні 2024 року ми могли дотягнутися до “Оленьї” два дні поспіль.

З того часу кількість запеклих ударів з нашого боку зросла, номенклатура засобів доставки, список цілей (перевалка вуглеводнів, НПЗ, компресорні станції, виробництво порохів, ацетону, спирту, БПЛА) тільки зросли. 

Важко навіть відшукати те, що ми не дістали — і стратегічного рівня арсенал, і комбінат “Росрезерву”, і найстаріший завод порохів, і два найбільші порти в Причорномор'ї, і станція “Кавказька” “Роснафти” зараз горить шосту добу.

Наслідки удару БПЛА по авіабазі в Енгельсі
Фото: скрін СБУ
Наслідки удару БПЛА по авіабазі в Енгельсі

Росіяни це розуміли та почали приблизно у грудні минулого року перекопувати стратегічний аеродром капонірами, рити траншеї, вкладали туди боєприпаси та обваловувати їх.

Тобто, якщо ми можемо таргетувати обидві злітно-посадкові смуги та склади авіабаз, то немає сенсу сидіти лише на дальньому аеродромі. Є сенс розосередити кілька машин і запас ракет по кількох аеродромах, під час тривог рятуючи борти рулюванням (дрони не перенацілюються в повітрі), а втрати ракет мінімізувати розмазуванням їх по капонірах.

Ймовірно, саме аналіз супутникових знімків дозволив підловити ворога й визначити більшість майданчиків.

Але знайти запас ракет поблизу злітно-посадкових смуг, на ґрунті та у цеху, де їх споряджали (вішали бойові частини, здійснювали передпольотний контроль, вбивали дані польотного завдання) і синхронізувати момент удару зі знаходженням там максимальної кількості боєприпасів — це рівень.

Циліндрична зона серед складу з чотирма виходами — це, поза сумнівом, цех спорядження виробів. 

Цех спорядження ракет на авіабазі Енгельс
Фото: Maxar
Цех спорядження ракет на авіабазі Енгельс

Туди підвозили 7+ метрові 2,5-тонні сигари, клали на ґрунт або на спеціальний візок, усередині на них підвішували краном-балкою бойові частини, вкручували підривники, завантажували польотне завдання. 

А потім збоку підрулювала вантажна машина та відвозила ракету до місця підвісу її на стратегічний бомбардувальник.

А потім туди прилетіли наші дальні дрони. 

Наслідки удару по аеродрому Енгельс
Фото: Maxar
Наслідки удару по аеродрому Енгельс

Більшість — приблизно 60% — майданчиків знищено. у тих, що пережили удари, обвалування дуже сильно порване: і уламки бетону, і великі осколки двигунів, що вибухнули позаштатно, повинні пробивати навіть товщу землі. 

Наслідки удару безпілотниками по аеродрому Енгельс
Фото: Maxar
Наслідки удару безпілотниками по аеродрому Енгельс

Тому є непоганий шанс, що детонації не було, але рулі, електроніка та інша начинка ракет порвані і потребують ремонту різного ступеня, включаючи капітальний.

Навіть якщо росіяни втратили 20-30 ракет із кількома бойовими частинами в ангарі — кожна це 13 млн. доларів. Наліт окупився багаторазово і потребує негайного масштабування з нашого боку.

Плюс вийшла надовго з ладу інфраструктура, а цех спорядження ракет знищений. Навіть без чергової зміни та її можливої загибелі, без вибитих вікон за 12 км, вторинних детонацій та пошкоджень десятків будівель у селищах довкола, евакуації тисяч людей — дуже дорого. 

І без можливої загибелі другого пілота та штурмана “стратега”, яких тягають по різним непевним каналам в соціальних мережах — це вже як ягідка на тістечку. 

Хочеться, звичайно, вірити — і сиділи праворуч, начебто прийшли уламки та ударна хвиля, і це, можливо, в принципі. Але в нашій справі просто: немає некрологів і офіційних підтверджень — значить, немає і жертв.

Думаю, що техніку РХБЗ росіяни пригнали, коли зрозуміли, що за 10 км від аеродрому вилітають шибки і вже не могли оцінити самі на власні очі ступінь ушкоджень через вторинні детонації. 

Але біля Енгельса є підземні сховища спеціальних бойових частин, вони з ймовірністю 99,9% пережили детонацію. Так, що просто пропущений у бороду, ніякого Чорнобиля. 

Ну і символізм, звісно. У росіян — хаотичні удари “Шахедами” по Одесі чи Кропивницькому, у нас — вивірений напад на сили ядерної тріади. 

Противник повинен зрозуміти, що агітки про ядерний попіл і удари по Лондону — це одне, але можливості зробити Росії боляче у Заходу значно більші, ніж в України. 

І якщо зараз долітають до Енгельса два десятки поршневих дронів, то що станеться, коли хтось відвантажить туди півсотні 500-кілограмових бойових частин, навіть без усякого тактичного ядерного озброєння? 

Чи залишиться ще чим загрожувати чи грозилка зламається? 

Допоки предки нинішніх мешканців РФ не вбили свого царя, не вирізали мільйони людей и не заморили голодом ще мільйони, місто Енгельс називалося Покровськ. Так, як наше, яке вони зараз руйнують. 

Шкода, що їх колишній Покровськ, не перетворився на наш. Але ми дуже швидко вчимося.

Кирило Данильченко ака Ронін
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