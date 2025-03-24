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Вночі ППО збила 57 російських ударних дронів

Ще 36 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

Вночі ППО збила 57 російських ударних дронів
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 24 березня сили протиповітряної оборони збили 57 російських ударних дронів, а ще 36 безпілотників не досягли цілей. 

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

У ніч на 24 березня 2025 року (із 20.00 23 березня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. 

Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Фото: Повітряні сили

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