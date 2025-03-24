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У Запорізькій області через російські удари постраждала жінка (доповнено)

Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області через російські удари постраждала жінка (доповнено)
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Війська РФ вночі завдали ударів дронами по місту Запоріжжя та району. Постраждала жінка. Впродовж доби окупанти атакували 449 разів 13 населених пунктів області.

Про це повідомили у ОВА та в ДСНС

У постраждалої унаслідок атаки –  гостра реакція на стрес. 

У Запоріжжі сталося загоряння гаража та пошкодження газової труби. За іншою адресою горіли уламки безпілотника. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

Наслідки російської аатки
Фото: ДСНС
Наслідки російської аатки

У Запорізькому районі загорілися господарська споруда та сінник. Також, за іншою адресою горіли уламки безпілотника. 

Доповнення. Як пізніше розповів начальник ОВА Іван Федоров, Запоріжжя та район атакували 5 «шахедів». Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, нежитлові споруди. 

Комунальники одразу після атаки приступили до ліквідації наслідків. На ранок закриті вікна в трьох багатоквартирних житлових будинках та в шести будинках приватного сектору. Роботи продовжуються. 

Крім цього війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Малій Токмачці.

272 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Веселянку, Новоіванівку, П'ятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

9 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.

163 артобстріли завдано по території  П'ятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Загалом надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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