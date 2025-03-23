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На Дніпропетровщині ворог знищив і пошкодив будинки

Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. 

Протягом дня відбувались ворожі атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. 

“Там пускав у хід артилерію, дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті пара легкових авто”, ‒ зазначив очільник ОВА. 

Пообіді російські війська скерували БпЛА на Новопавлівську громаду Синельниківського району. Знищений один будинок, потрощені дві господарські споруди і сім вуликів. 

Надвечір противник вдарив по Межівській громаді. Наслідки встановлюються.

“На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих”, ‒ додав Лисак.

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