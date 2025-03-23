Протягом дня відбувались ворожі атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах.

“Там пускав у хід артилерію, дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті пара легкових авто”, ‒ зазначив очільник ОВА.

Пообіді російські війська скерували БпЛА на Новопавлівську громаду Синельниківського району. Знищений один будинок, потрощені дві господарські споруди і сім вуликів.

Надвечір противник вдарив по Межівській громаді. Наслідки встановлюються.

“На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих”, ‒ додав Лисак.