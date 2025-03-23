В Ер-Ріярді розпочалася зустріч української та американської команд, говорять про захист енергетики

В український делегації є експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського та повітряного компонентів.

Українська делегація почала зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Ми виконуємо директиву Президента України щодо наближення справедливого миру та зміцнення безпеки”, ‒ зазначив він.

На порядку денному – пропозиції щодо захисту енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

Сторони сьогодні опрацьовують низку складних технічних питань, в український делегації є експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського та повітряного компонентів.

We’ve started the meeting with the American team in Riyadh. We are implementing the President of Ukraine’s directive to bring a just peace closer and to strengthen security. The agenda includes proposals to protect energy facilities and critical infrastructure. Today, we’re… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025

Раніше представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог в етері американського телебачення заявив, що у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори між українською та російською делегаціями, які сидітимуть у різних кімнатах.