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В Ер-Ріярді розпочалася зустріч української та американської команд, говорять про захист енергетики

В український делегації є експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського та повітряного компонентів.

В Ер-Ріярді розпочалася зустріч української та американської команд, говорять про захист енергетики
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Українська делегація почала зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Ми виконуємо директиву Президента України щодо наближення справедливого миру та зміцнення безпеки”, ‒ зазначив він.

На порядку денному – пропозиції щодо захисту енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

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Сторони сьогодні опрацьовують низку складних технічних питань, в український делегації є експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського та повітряного компонентів.

Раніше представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог в етері американського телебачення заявив, що у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори між українською та російською делегаціями, які сидітимуть у різних кімнатах.

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