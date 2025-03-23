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У південних областях України росіяни активізували застосування дронів

Кількість ударів FPV-дронами за останній тиждень зросла майже на 20%.

У південних областях України росіяни активізували застосування дронів
FPV-дрон
Фото: ДПСУ

У південних областях України росіяни активізували застосування безпілотників, повідомили Сили оборони Півдня України.

Кількість ударів FPV-дронами за останній тиждень зросла майже на 20% і складає близько 450 випадків на добу.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів НАРами по прифронтових населених пунктах.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безуспішну наступальну дію в напрямках Щербаків та Новоданилівки.

За вчора зафіксовано більше 270 ворожих обстрілів з використанням понад 1000 боєприпасів. 

Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема “Ланцет”, та здійснили 275 скидів з БпЛА. 

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. 

Окупаційні війська завдали авіаційних ударів по цивільному населенню, критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 4 керованих авіабомби (КАБ) та більше 70 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях та населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, а також Нікопольщини Дніпропетровської області.

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