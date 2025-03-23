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Повітряні сили ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи ЗС РФ на ТОТ Херсонщини

Завдяки філігранній роботі ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення.

Повітряні сили ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи ЗС РФ на ТОТ Херсонщини
Фото: скріншот

21 березня Повітряні Сили Збройних Сил України знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на ТОТ Херсонської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами. Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України спільно з представниками інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в Україні не настане справедливий мир.

  • 21 березня Повітряні сили ЗСУ також завдали удару по скупченню ворожих сил у Торецьку на Донеччині.
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