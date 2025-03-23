21 березня Повітряні Сили Збройних Сил України знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на ТОТ Херсонської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами. Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України спільно з представниками інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в Україні не настане справедливий мир.