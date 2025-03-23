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Сили оборони: росіяни сконцентрували свої сили на Покровському напрямку

На цьому напрямку ворог застосовує всі наявні засоби під час штурмів.

Сили оборони: росіяни сконцентрували свої сили на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша інтенсивність російських атак фіксується на Покровському напрямку, водночас найбільша ефективність знищення ворога спостерігається також на цьому напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Найбільш актуальним залишається Покровський напрямок. Там – найбільша інтенсивність ворожих атак, але, з іншого боку, там найбільша ефективність знищення ворога. Актуальними також залишаються Новопавлівський напрямок, Краматорський та Торецький, це – міські бої у Часовому Яру та Торецьку зокрема", — каже речник.

Також складною залишається ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямку, там росіяни накопичують свої сили на правому березі річки Оскіл.

"Харківський напрямок теж залишається актуальним. Тому у принципі на всій зоні у нас … відбуваються боєзіткнення", — зазначає Трегубов.

За його даними, наразі найбільше ресурсу у противника сконцентровано на Покровському напрямку і сусідньому з ним Новопавлівському.

"Там вони активно намагаються задіювати все, що у них є. Той самий Покровський у них уже найменш успішний, так вийшло. Взагалі, незважаючи на те, що саме його росіяни зробили ключовим своїм напрямком, саме там вони, я б сказав, гарячіше за все обпеклись", — додає речник.

  • За інформацією Генштабу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська.
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