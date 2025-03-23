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Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині

Унаслідок російського обстрілу поранено чоловіка.

Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині
обстріл Краматорська
Фото: ДСНС України

Російська армія увечері 22 березня атакувала двома авіабомбами житловий сектор Краматорська на Донеччині.

Про це повідомляє ДСНС України.

Увечері 22 березня ворог завдав удару двома авіабомбами по приватному житловому сектору Краматорська. 

Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік, пошкоджено 28 будинків. Виникли пожежі у приватному житловому будинку та на відкритій території.

Рятувальники ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв.м.

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