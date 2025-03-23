Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині

Російська армія увечері 22 березня атакувала двома авіабомбами житловий сектор Краматорська на Донеччині.
Про це повідомляє ДСНС України.
Увечері 22 березня ворог завдав удару двома авіабомбами по приватному житловому сектору Краматорська.
Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік, пошкоджено 28 будинків. Виникли пожежі у приватному житловому будинку та на відкритій території.
Рятувальники ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв.м.
- Упродовж минулої доби російські окупанти вбили трьох жителів Покровська на Донеччині, ще четверо жителів поранені.