Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині

Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік, пошкоджено 28 будинків. Виникли пожежі у приватному житловому будинку та на відкритій території.

Про це повідомляє ДСНС України.

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