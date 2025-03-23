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Через ворожі удари постраждали п'ятеро мешканів Харківщини

Росіяни застосували проти мирного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони і БпЛА.

Через ворожі удари постраждали п'ятеро мешканів Харківщини
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби росіяни застосували проти мирного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА. Під обстрілами перебували Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп'янський райони. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 23 березня ворог масовано атакував село Печеніги Чугуївського району. Там зафіксовано влучання двох БпЛА в дах адмінбудівлі РЕМ з подальшим загоранням даху на площі 40 м². Також ворожий дрон влучив у будівлю ліцею. Пошкоджено скління вікон і дверей, підвісна стеля. 

У Чугуївському районі в с. Геніївка внаслідок влучання БПЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

У с. Борова Ізюмського району виникло загорання конструктивних елементів пошкоджених будівель площі 10 м². Внаслідок влучання КАБ пошкоджено модульна медична будівля, дві «швидких», приватний будинок. З пошкодженого будинку врятовано поранену 70-річну жінку, яка була госпіталізована до лікарні.

У с. Клинова-Новоселівка на Богодухівщині внаслідок влучання чотирьох FPV дронів було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримали 57-річна, 54-річна та 67-річна жінки.

У  м. Вовчанськ внаслідок влучання FPV-дрону постраждав 72-річний чоловік.

У  с. Шестакове є влучання БПЛА "Молнія" в дорогу.

На Куп'янщині в с. Шипувате внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено водонапірну башту.

  • У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 97 "шахедів". Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
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