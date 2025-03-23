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Армія РФ атакувала Запорізьку область понад 330 разів

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Запоріжжя.

Армія РФ атакувала Запорізьку область понад 330 разів
Фото: Іван Федоров

За минулу добу російські війська завдали 335 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Комишувасі, Гуляйполю, Залічничному та Новодарівці. 220 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку, Чарівне та Преображенку", — ідеться у повідомленні.

Ворог здійснив 9 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівку, Новоандріївку та Малу Токмачку.

99 артобстрілів завдано по території Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 130 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

  • Унаслідок масованого обстрілу РФ у Запоріжжі 3 людини загинули, більше 10 людей поранені. Упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
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