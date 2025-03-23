За добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 903 480 солдатів на війні в Україні. За добу втрати ворога склали 1470 окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб,
- танків ‒ 10412 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27) од,
- артилерійських систем – 25048 (+104) од,
- РСЗВ – 1333 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 1116 (+5) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,
- спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)
Дані уточнюються.