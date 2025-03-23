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За добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Також знищено 9 російських танків і понад 100 артилерійських систем.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 903 480 солдатів на війні в Україні. За добу втрати ворога склали 1470 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб,
  • танків ‒ 10412 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27) од,
  • артилерійських систем – 25048 (+104) од,
  • РСЗВ – 1333 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 1116 (+5) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)

Дані уточнюються.

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