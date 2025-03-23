За добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Також знищено 9 російських танків і понад 100 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 903 480 солдатів на війні в Україні. За добу втрати ворога склали 1470 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб,

танків ‒ 10412 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27) од,

артилерійських систем – 25048 (+104) од,

РСЗВ – 1333 (+6) од,

засоби ППО ‒ 1116 (+5) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,

спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)

Дані уточнюються.