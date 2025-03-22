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Головне за суботу, 22 березня: обстріл Покровська, майже 120 боєзіткнень, Зеленський на Донеччині

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання військового кабінету в Харкові, заяви Віткоффа. Яким запам’ятається 1123-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 22 березня: обстріл Покровська, майже 120 боєзіткнень, Зеленський на Донеччині
Фото: Офіс президента

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Покровська зросла до трьох, одну людину поранено.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 22 березня о 13:30 війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям.

Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюють.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку – там ворог здійснив 43 наступальні дії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 березня – в новині.

Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу Запоріжжя загинула ціла родина, ще 16 людей поранені.

Упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по Запорізькій області.

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами", — повідомив глава держави у соцмережах.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

У Харкові Зеленський провів засідання військового кабінету. Обговорили фронт і підготовку до переговорів із США.

Зокрема глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також на Харківщині президент відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача.

Подробиці – в новині.

Якщо Україна укладе мирну угоду з РФ, то не повинна стати членом НАТО, заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону, передає «РБК-Україна».

За словами Віткоффа, Київ нібито погодився з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

Крім того, спецпредставник Трампа висловився про окуповані Росією українські території, заявивши, що вони «російськомовні» і що «там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії». «На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього», - сказав Віткофф.

Журналісти «Голосу Америки» та їхні профспілки подали позов проти адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що закриття новинних агентств порушує їхні конституційні права, передає Reuters.

Як зазначається у скарзі, поданій до федерального суду Нью-Йорка, Агентство США з глобальних медіа відправило у відпустку понад 1300 співробітників та скоротило фінансування кількох інформаційних служб. Позивачі стверджують, що ці дії суперечать першій поправці та порушують закони, якими Конгрес санкціонував роботу «Голосу Америки».

Скорочення фінансування є частиною ширшої політики Трампа та бізнесмена Ілона Маска, спрямованої на зменшення витрат федерального уряду. Водночас у позові наголошується, що раптове закриття міжнародних ЗМІ може посилити позиції авторитарних режимів у світі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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