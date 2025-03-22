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Спецпредставник Трампа відкинув членство України в НАТО, якщо буде мирна угода з Росією

Також Віткофф неоднозначно висловився про окуповані українські території.

Спецпредставник Трампа відкинув членство України в НАТО, якщо буде мирна угода з Росією
спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф

Якщо Україна укладе мирну угоду з РФ, то не повинна стати членом НАТО.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону, передає «РБК-Україна».

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За словами Віткоффа, Київ нібито погодився з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

«Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука, Єрмак - я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО... Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту - чи то від США, чи від європейських держав - навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це - тема для обговорення», - сказав Віткофф.

Він відкинув членство України в Альянсі, якщо Україна укладе мирну угоду з РФ.

«Але загалом вже визнано: якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО. Мені здається, це вже прийнято як факт», - сказав спецпредставник.

Також Віткофф додав, що ціллю нинішніх переговорів США та України є встановлення 30-денного припинення вогню, а вже тоді говоритимуть про постійний режим тиші.

Крім того, спецпредставник Трампа висловився про окуповані Росією українські території, заявивши, що вони «російськомовні» і що «там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії». 

«На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього», - сказав Віткофф.

Він також сказав, що «росіяни де-факто контролюють ці території». «Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи закінчиться це? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно», - додав спецпредставник Трампа.

Віткофф повідомив, що зустріч президента США та російського диктатора Путіна може відбутися в найближчі кілька місяців.

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