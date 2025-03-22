ДПСУ посилила контроль на Закарпатті

Державна прикордонна служба посилила контроль за кордоном на Закарпатті.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Для цього розгорнули додаткові підрозділи для посилення контролю над вразливими ділянками.
У ДПСУ зазначили, що під час патрулювань військовослужбовці використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це має підвищити ефективність боротьби з правопорушеннями та забезпечити оперативне реагування на потенційні загрози.
Заходи спрямовані на запобігання нелегальному перетину кордону, контрабанді та іншим порушенням прикордонного режиму, пояснили прикордонники.