ДПСУ посилила контроль на Закарпатті

На кордоні з Румунією та Угорщиною розгорнули додаткові підрозділи для посилення контролю над вразливими ділянками.

Державна прикордонна служба посилила контроль за кордоном на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Для цього розгорнули додаткові підрозділи для посилення контролю над вразливими ділянками.

У ДПСУ зазначили, що під час патрулювань військовослужбовці використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це має підвищити ефективність боротьби з правопорушеннями та забезпечити оперативне реагування на потенційні загрози.

Заходи спрямовані на запобігання нелегальному перетину кордону, контрабанді та іншим порушенням прикордонного режиму, пояснили прикордонники.