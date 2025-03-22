Головне за ніч та ранок суботи, 22 березня: атака "шахедів" на Київ, понад 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 142 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки масованого удару по Запоріжжю.

У ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52-ма ударними безпілотниками.

"Повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала 3 години 28 хвилин (з 21:23 до 00:52)", — кажуть в МВА.

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА, 36 "шахедів" знищили розрахунки української ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Пожежу ліквідували.

На Київщині через падіння уламків "шахедів" виникли пожежі.

Пошкодження зафіксовані у Вишгородському, Бучанському і Броварському районах.

Загалом Сили ППО знищили 100 із 179 ворожих безпілотників, ще 63 не досягли цілей.

Унаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Лиманському і Покровському напрямках.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів та пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1210 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 902 010 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу Росії у Запоріжжі 3 людини загинули, ще 12 поранені.

Упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Більше інформації – в новині.

У 2024 році Росія завдяки тіньовому флоту танкерів перевезла понад 60% морського експорту нафти, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта ― 57 млрд євро та нафтопродукти ― 26 млрд євро.

Тіньовий флот РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

Докладніше – в новині.

Обрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі вперше відкрито висловила свою позицію щодо участі росіян та білорусів у змаганнях під егідою організації. Виявилося, що нова очільниця МОК не підтримує "відсторонення спортсменів через конфлікти".

Як пише Sky News, перша жінка та африканка на цій посаді вбачає відсутність "послідовності" щодо того, що Росію "виокремлюють", коли на її рідному континенті також точаться війни.

Ковентрі заявила, що кожен випадок треба розглядати окремо, але водночас ініціювала створення робочої групи, яка має напрацювати спільні загальні правила для ситуацій, коли країни-учасниці олімпійського руху "залучені до конфліктів".

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