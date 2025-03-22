ГУР: торік РФ перевезла "тіньовим флотом" танкерів понад 60% морського експорту нафти

Ідеться про 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів.

У 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта ― 57 млрд євро та нафтопродукти ― 26 млрд євро.

"На порталі War&Sanctions опубліковано оновлений перелік суден тіньового флоту, до якого увійшли 35 нових танкерів. Також оновлено інформацію про об’єкти, які протягом останніх місяців змінили свої ідентифікаційні дані та структуру власності з метою обходу санкцій", — кажуть в ГУР МО.

Тіньовий флот РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

В українській розвідці зазначають, що Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом ― крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.

Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових “зручних” прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії.

Також, в оновленому переліку тіньового флоту з’явилися судна, що пов’язані з операторами російського танкерного флоту ― компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) та HenneseaHoldings Limited (ОАЕ).

Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику “судно-жонглювання”.

Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна та вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини.

Понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже ― у разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

У розвідці наголошують, що ГУР МО продовжує стежити за діяльністю тіньового флоту та публікувати оновлення на порталі War&Sanctions.