Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
ГоловнаЕкономікаБізнес

ГУР: торік РФ перевезла "тіньовим флотом" танкерів понад 60% морського експорту нафти

Ідеться про 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів.

ГУР: торік РФ перевезла "тіньовим флотом" танкерів понад 60% морського експорту нафти
Фото: mbk-news.appspot.com

У 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта ― 57 млрд євро та нафтопродукти ―  26 млрд євро.

"На порталі War&Sanctions опубліковано оновлений перелік суден тіньового флоту, до якого увійшли 35 нових танкерів. Також оновлено інформацію про  об’єкти, які протягом останніх місяців змінили свої ідентифікаційні дані та структуру власності з метою обходу санкцій", — кажуть в ГУР МО. 

Тіньовий флот РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

В українській розвідці зазначають, що Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом ― крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.

Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових “зручних” прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії.

Також, в оновленому переліку тіньового флоту з’явилися судна, що пов’язані з операторами російського танкерного флоту ― компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) та HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). 

Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику “судно-жонглювання”.

Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна та вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини.

Понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже ― у разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

У розвідці наголошують, що ГУР МО продовжує стежити за  діяльністю тіньового флоту та публікувати оновлення на порталі War&Sanctions.

  • "Група семи" розглядає можливість спільного посилення або адаптації граничного рівня цін на російську нафту, намагаючись скоротити доходи РФ.
  • 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.
  • Обмежувальні заходи торкнулися "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.
  • У лютому стало відомо, що ціна на російську сиру нафту вперше з грудня впала нижче за цінову межу в 60 доларів за барель, що є одним з показників дієвості нових санкцій США проти Москви.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies