Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність нового агентства спрямовується та координується Кабміном через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Агентство реалізує державну політику у сфері лотерей та азартних ігор.

“Гральний ринок стає прозорим і контрольованим. Уже скоро запрацює державне агентство ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ та відповідатиме за реалізацію політики у сфері азартних ігор і лотерей, а Мінцифра займатиметься її формуванням”, – повідомили у Мінцифри.

Відомство зазначає, що найголовніше завдання – цифровізувати видачу ліцензій на роботу та створити інструменти для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино. До 10 млрд грн держава втрачає через тіньовий ринок. Цифровізація сфери допоможе викорінити корупцію, зробити ринок прозорим та збільшити надходження до бюджету, які далі підуть на потреби Сил оборони.

Наступний крок – призначення керівника державного агентства та затвердження положень про діяльність нової інституції.