АРМА відхилило пропозиції щодо управління ТРЦ "Гулівер"

Тепер агенство готове до оголошення нового конкурсу на управителя ТРЦ "Гулівер".

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило пропозиції трьох компаній на управління ТРЦ "Гулівер" після перевірки документів.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

У січні на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер", де незалежний оцінювач встановив ринкову вартість об'єкта у 7,6 млрд гривень.

У конкурсі на управителя ТРЦ брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Під час перевірки документів учасників АРМА звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру ТОВ "БК "Міленіум". 18 березня було відхилено другого учасника — консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А через два дні відхилили й ТОВ "Алакор Сіті".

Тепер АРМА готове до оголошення нового конкурсу на управителя ТРЦ "Гулівер".

"Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з Російською Федерацією", — наголосили в повідомленні.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.

Торгівельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Поліщуком.

Журналісти також встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".

Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, - за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із його "гаманців". Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки РФ.