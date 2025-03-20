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САП завершила слідство у справі ексзаступника міністра енергетики щодо півмільйонного хабара

Детективи НАБУ вже передали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

САП завершила слідство у справі ексзаступника міністра енергетики щодо півмільйонного хабара
хабар, фоо ілюстративне
Фото: ДПСУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього заступника міністра енергетики і трьох його спільників.

За інформацією САП, їх підозрюють в отриманні хабара за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтової зони.

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За дорученням прокурора детективи НАБУ вже передали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Слідство встановило, що ексчиновник у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств Донеччини та ще однією особою вимагав від радника керівника іншого вугільного підприємства 500 тисяч доларів. 

В обмін він гарантував передачу обладнання на зберігання з можливістю його подальшого використання для видобутку вугілля.

Фактично йшлося про евакуацію шахтного обладнання із зони бойових дій та його експлуатацію на підприємствах західного регіону. Гроші планували передавати частинами – по 100 тисяч доларів за кожну зустріч.

Посадовця Міненерго та його спільників затримали "на гарячому" під час отримання третього траншу. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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