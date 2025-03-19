Якою є та має бути економіка національної безпеки? Відповідь на це питання шукали спікери та гості нової дискусійної панелі “Нової країни” — спільного проєкту LB.ua та інвестиційної компанії EFI Group, що відбулася 18 березня.
Які галузі забезпечують економічний розвиток під час війни? Які сектори стануть рушійними для відновлення країни після її завершення? Як сильна економіка сприяє формуванню довготривалої безпекової основи? Ці та інші не менш важливі питання (включно з адмініструванням/збільшенням/зменшенням податків, зміною податкових моделей) обговорювали топспікери з реального сектору економіки, відомі в країні бізнесмени та представник Міністерства економіки. Зокрема:
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Олександр Яковенко, TAF Drones (компанія є одним з найбільших виробників FPV-дронів, дронів для розвідки і систем РЕБ)
Засновник TAF Drones розповів про розвиток галузі виробництва дронів та вкотре наголосив на необхідності експорту технологій і виробів у сфері Miltech.
“Наразі виробники недозавантажені на всі 100%. Середнє завантаження у різних компаній по-різному, але не більше як половина потужності. При цьому держава забороняє робити експорт виробів за кордон. Ми розуміємо, чому це відбувається. У цьому є політичний сенс, тому що буде дивно, коли ми, країна, що воює, експортуємо вироби. Але це негативно впливає на економіку і розвиток індустрії. Тому що, коли війна чи активна фаза завершиться, подальший розвиток індустрії буде під питанням”, — вважає Олександр Яковенко.
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Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group
Засновник компанії Netpeak Group (входять агенції Netpeak, Inweb, Octopus Events, Serpstat) у тому числі відзначив, як відбивається війна на розвитку IT-сфери.
“Українську IT треба розділяти. Є аутсорс та продуктові компанії. І розвиваються зараз тільки продуктові компанії. Аутсорс не укладає контрактів, не хоче ризикувати. А ризиків є три: блекаути, ракети і умовно мобілізація. Є компанії, де якщо буде мобілізована одна людина, в принципі бізнес закінчується. Така специфіка IT”, — говорить Бородатюк, додаючи, що минулого року закрилися щонайменше 150 аутсорс компаній. Як це виправляти та що робити для розвитку галузі та економіки в цілому, бізнесмен поділився своїм баченням під час виступу на дискусійній панелі.
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Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group
На думку Ігор Ліскі, Україні потрібна нова індустріалізація, відродження промисловості.
“Нам потрібна потужна енергетика, інженерна база, яка дозволить відродити промисловість. Потрібна нова індустріалізація країни. Ми маємо стати індустріальною базою для Європи. Тоді ми можемо претендувати на інше майбутнє. Це головна історія — енергетика, індустріалізація, аграрка (треба допроцесити з доданою вартістю). Нам треба досягти хоча б рівня Польщі в сільському господарстві. Я вже не кажу про Голландію або Італію, де за в рази меншої бази землі вони досягають десятикратного експорту продукції доданої вартості”, — каже бізнесмен.
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Тарас Качка, заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства
Як представник влади, Тарас Качка усі претензії та зауваження щодо принципів ведення бізнесу в країні узяв на себе, десь визнаючи прогалини, десь — апелюючи до змін.
“Той факт, що ніхто до кінця не задоволений — це теж нормальна історія, тому що це означає, що в нас є демократичне суспільство. З цієї перспективи треба розуміти, що можна захищати будь-яку модель (оподаткування), але питання полягає в тому, куди ми рухаємось.
І в моєму розумінні всі ми, тобто це не питання влади, але всі ми, як суспільство, до бізнесу дотичне, рухаємось в правильному напрямі. Тому що навіть в умовах війни ми вистояли, бізнес сам по собі вистояв, і держава якось не була зайвою, а, скоріше, помічною в цьому випадку. Ми обійшлися без тотального адміністративного регулювання економіки, а вдалися більше до координації, взаємного діалогу навіть в умовах війни”,— зазначив представник Мінекономіки.
Розмова видалася різнобічною та досить жвавою. До неї долучалися гості — експерти, підприємці, народні депутати, представники громадського сектору. Головні моменти з дискусії, а також повні виступи топспікерів очікуйте незабаром на LB.ua.