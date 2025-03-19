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У Міноборони розповіли про дрон Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ

Це безпілотник вагою до 25 кг, який може використовуватися для різних місій та не потребує спеціальних умов для злету та посадки. 

У Міноборони розповіли про дрон Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ
Безпілотник вітчизняної розробки Raybird
Фото: Міноборони

У Міноборони розповіли про безпілотник вітчизняної розробки Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ.

"Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки, які мають технічні характеристики, що перевершують світові аналоги", – зазначили у оборонному відомстві і повідомили, що до переліку цієї техніки входить і БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3). 

Його поява призвела до переформатування всіх існуючих класифікацій безпілотників. А все тому, що маленький літак (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Raybird має великий бойовий досвід: більше ніж 350 000 годин бойових вильотів та десятки місій щодня. Це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання.

Характеристики дрона Raybird
Фото: Міноборони
Характеристики дрона Raybird

Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК може використовуватися для різних місій, не потребує спеціальних умов для злету та посадки, має високий ступінь ремонтоздатності – фактично за кілька хвилин можна замінити пошкоджені деталі.

Корисні навантаження, заміна яких відбувається за одну хвилину:

  • гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;
  • фотокамери;
  • радари із синтезованою апертурою (SAR);
  • баражуючі боєприпаси різних типів.
  • FPV-коптери

Базову модель Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

"Родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи", – прокоментували у Міноборони. 

Також у відомстві кажуть, що бойовий досвід, отриманий в Україні, підтверджує надійність Raybird, його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність. Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. А локалізація виробництва понад 90% є важливою для розвитку української економіки.

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