У Міноборони розповіли про дрон Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ

Це безпілотник вагою до 25 кг, який може використовуватися для різних місій та не потребує спеціальних умов для злету та посадки.

У Міноборони розповіли про безпілотник вітчизняної розробки Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ.

"Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки, які мають технічні характеристики, що перевершують світові аналоги", – зазначили у оборонному відомстві і повідомили, що до переліку цієї техніки входить і БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3).

Його поява призвела до переформатування всіх існуючих класифікацій безпілотників. А все тому, що маленький літак (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Raybird має великий бойовий досвід: більше ніж 350 000 годин бойових вильотів та десятки місій щодня. Це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання.

Фото: Міноборони Характеристики дрона Raybird

Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК може використовуватися для різних місій, не потребує спеціальних умов для злету та посадки, має високий ступінь ремонтоздатності – фактично за кілька хвилин можна замінити пошкоджені деталі.

Корисні навантаження, заміна яких відбувається за одну хвилину:

гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;

фотокамери;

радари із синтезованою апертурою (SAR);

баражуючі боєприпаси різних типів.

FPV-коптери

Базову модель Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

"Родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи", – прокоментували у Міноборони.

Також у відомстві кажуть, що бойовий досвід, отриманий в Україні, підтверджує надійність Raybird, його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність. Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. А локалізація виробництва понад 90% є важливою для розвитку української економіки.