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Засновник TAF Drones Яковенко: Україна все ще залежна в питанні імпорту комплектуючих, зокрема з Китаю

На його думку, для розвитку miltech-індустрії потрібно дозволити експорт технологій та виробів з України. 

Засновник TAF Drones Яковенко: Україна все ще залежна в питанні імпорту комплектуючих, зокрема з Китаю
Олександр Яковенко
Фото: Олександр Ратушняк

За три роки повномасштабної війни Україна на рівні держави зробила певні кроки для доступу до miltech-індустрії приватного сектору. Насамперед, провела дерегуляцію. До 2022 ця галузь була майже закритою, пояснив керівник TAF Drones Олександр Яковенко під час дискусії в межах проєкту LB та EFI Group "Нова країна" "Економіка як основа національної безпеки". 

З початком великої війни ситуація змінилася: спершу почали з'являтися невеликі гравці, але потім до них доєдналися й великі, які стали потужними виробниками різноманітних виробів. Тож держава провела дерегуляцію і дозволила зайти на ринок різним гравцям. 

Водночас Україна дуже залежна в питанні імпорту комплектуючих, зокрема із КНР.

"Наступні кроки, які потрібно робити для розвитку індустрії, це дозволити експорт технологій і наших виробів. Наразі виробники недозавантажені на всі 100%. Середнє завантаження у різних компаній по-різному, але не більше половини потужності.  При цьому держава забороняє робити експорт виробів за кордон. Ми розуміємо, чому це відбувається. При цьому є політичний сенс, тому що буде дивно, коли ми, воююча країна, експортуємо вироби", – сказав він. 

Однак, на його думку, заборона експорту погано впливає і на економіку, і на розвиток індустрії. 

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