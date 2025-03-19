Засновник TAF Drones Яковенко: Україна все ще залежна в питанні імпорту комплектуючих, зокрема з Китаю

На його думку, для розвитку miltech-індустрії потрібно дозволити експорт технологій та виробів з України.

За три роки повномасштабної війни Україна на рівні держави зробила певні кроки для доступу до miltech-індустрії приватного сектору. Насамперед, провела дерегуляцію. До 2022 ця галузь була майже закритою, пояснив керівник TAF Drones Олександр Яковенко під час дискусії в межах проєкту LB та EFI Group "Нова країна" "Економіка як основа національної безпеки".

З початком великої війни ситуація змінилася: спершу почали з'являтися невеликі гравці, але потім до них доєдналися й великі, які стали потужними виробниками різноманітних виробів. Тож держава провела дерегуляцію і дозволила зайти на ринок різним гравцям.

Водночас Україна дуже залежна в питанні імпорту комплектуючих, зокрема із КНР.

"Наступні кроки, які потрібно робити для розвитку індустрії, це дозволити експорт технологій і наших виробів. Наразі виробники недозавантажені на всі 100%. Середнє завантаження у різних компаній по-різному, але не більше половини потужності. При цьому держава забороняє робити експорт виробів за кордон. Ми розуміємо, чому це відбувається. При цьому є політичний сенс, тому що буде дивно, коли ми, воююча країна, експортуємо вироби", – сказав він.

Однак, на його думку, заборона експорту погано впливає і на економіку, і на розвиток індустрії.