У Київській області через російські обстріли постраждали люди

Сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі. Поранені люди.

Про це повідомили у Нацполіції.

У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

Станом на 08:30 в області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу – в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

У Бориспільському районі пошкоджено будинок.

Фото: Нацпліція Наслідки російського обстрілу

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.