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У Київській області через російські обстріли постраждали люди

Пошкодження зазнали житлові будинки та автомобілі, виникли пожежі. 

У Київській області через російські обстріли постраждали люди
наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі. Поранені люди.

Про це повідомили у Нацполіції. 

У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

Станом на 08:30 в області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу – в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

У Бориспільському районі пошкоджено будинок.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Нацпліція
Наслідки російського обстрілу

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

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