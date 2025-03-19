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На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий

Падіння уламків зафіксовані щонайменше у чотирьох районах.

На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий
Наслідки обстрілу на Київщині
Фото: Telegram

Київська обласна військова адміністрація у Telegram повідомила про постраждалого 60-річного чоловіка, який зазнав травм обох нижніх кінцівок через російський обстріл ударними безпілотниками. Його ушпиталили та надають необхідну допомогу.

У Бучанському районі руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Ще одна оселя пошкоджена у Бориспільському районі.

В Обухівському та Фастівському районах Київщини збиті "шахеди" спричинили загоряння трав'яного настилу. Пожежники ліквідували вогонь. 

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