На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий

Київська обласна військова адміністрація у Telegram повідомила про постраждалого 60-річного чоловіка, який зазнав травм обох нижніх кінцівок через російський обстріл ударними безпілотниками. Його ушпиталили та надають необхідну допомогу.

У Бучанському районі руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Ще одна оселя пошкоджена у Бориспільському районі.

В Обухівському та Фастівському районах Київщини збиті "шахеди" спричинили загоряння трав'яного настилу. Пожежники ліквідували вогонь.