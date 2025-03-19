На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий

Київська обласна військова адміністрація у Telegram повідомила про постраждалого 60-річного чоловіка, який зазнав травм обох нижніх кінцівок через російський обстріл ударними безпілотниками. Його ушпиталили та надають необхідну допомогу.
У Бучанському районі руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Ще одна оселя пошкоджена у Бориспільському районі.
В Обухівському та Фастівському районах Київщини збиті "шахеди" спричинили загоряння трав'яного настилу. Пожежники ліквідували вогонь.
- Білий дім стверджував, що Росія погодилася не бити упродовж 30 днів по інфраструктурних та енергетичних об'єктах - але одразу після цього Кремль запустив масовану атаку БПЛА.