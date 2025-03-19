Зеленський хоче від МЗС звіт про вихід США з групи розслідування агресії РФ

Президент ознайомиться з ситуацією після повернення до Києва.

Під час спілкування з журналістами Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід Сполучених Штатів з групи, створеної для розслідування злочину агресії, вчиненого лідерами Росії.

Як пише "Європейська правда", глава держави звернувся за роз'ясненням до міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який "відповів, що не факт, що щось буде зупинено чи призупинено".

Зеленський домовився з очільником МЗС про підготовку звіту щодо ситуації, з яким Президент ознайомиться "через два дні, після повернення до України".