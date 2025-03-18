Зеленський прибув із офіційним візитом до Фінляндії

Офіційні переговори будуть присвячені підтримці України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії.

Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув із офіційним візитом до Фінляндії.

"Маємо честь вітати президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську у Фінляндії", - написав президент Фінляндії Александр Стубб в соцмережі Х.

Раніше пресслужба Зеленського повідомила, що президент та перша леді здійснять офіційний візит до Фінляндії 19 березня. Офіційні переговори будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії. Окрім президентів, у дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Ріікка Пурра, міністр оборони Антті Хякканен та міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

По завершенні перемовин президенти проведуть спільну пресконференцію, потім до переговорів також приєднаються представники компаній оборонної промисловості.

Програма президента Зеленського також включатиме зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

У другій половині дня президенти Стубб та Зеленський із дружинами також зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, після чого візьмуть участь у дискусійній сесії.

Востаннє президент Стубб і президент Зеленський зустрічалися 2 березня в Лондоні.