Моді приєднався до трампівської мережі Truth Social

Прем'єр-міністр Індії вже має понад 21 тисячу підписників, сам він підписаний, зокрема, на американського президента та віцепрезидента США Дж. Д. Венса.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді став одним із небагатьох світових лідерів, які приєдналися до Truth Social, соціальної медіа-платформи, що належить президенту США Дональду Трампу, пише BBC.

У своєму першому дописі, опублікованому вчора, Моді поділився фотографією з Трампом, зробленою в Х'юстоні, під час його візиту до США в 2019 році, і сказав, що він “радіє” долучитися до платформи.

Трамп запустив Truth Social у лютому 2022 року після того, як програв президентські вибори Джо Байдену і був тимчасово заблокований у великих соціальних мережах, таких як Twitter та Facebook, які звинуватили його у підбурюванні до насильства.

Моді вже має понад 21 тисячу підписників, він сам підписаний, зокрема, на Трампа та віцепрезидента США Дж. Д. Венса.

У понеділок Трамп поділився посиланням на інтерв'ю Моді з подкастером Лексом Фрідманом, в якому прем'єр-міністр Індії торкнувся низки тем, включно зі своїм життєвим шляхом, заворушенням в Гуджараті 2002 року та відносинами Індії з Китаєм.

Більшість функціоналу Truth Social ідентична соцплатформі X (колишньому Twitter). Користувачі можуть публікувати “правду” або перепощувати дописи, а також надсилати особисті повідомлення. Реклама на платформі називається “спонсорованою правдою”.

Truth Social належить Trump Media & Technology Group (TMTG). У президента США 9,28 млн підписників на платформі ‒ проти 87 млн на X.

За даними Bloomberg, трафік Truth Social, як і раніше, мізерний у порівнянні з конкурентами: загальна кількість користувачів відстає від X у 400 разів. TMTG повідомила про збитки у розмірі 400 млн доларів США у 2024 та виручку у розмірі 3,6 млн доларів США. Ринкова вартість компанії складає 4,45 млрд доларів.