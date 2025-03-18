Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

Моді приєднався до трампівської мережі Truth Social

Прем'єр-міністр Індії вже має понад 21 тисячу підписників, сам він підписаний, зокрема, на американського президента та віцепрезидента США Дж. Д. Венса.

Моді приєднався до трампівської мережі Truth Social
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді став одним із небагатьох світових лідерів, які приєдналися до Truth Social, соціальної медіа-платформи, що належить президенту США Дональду Трампу, пише BBC.

У своєму першому дописі, опублікованому вчора, Моді поділився фотографією з Трампом, зробленою в Х'юстоні, під час його візиту до США в 2019 році, і сказав, що він “радіє” долучитися до платформи.

Трамп запустив Truth Social у лютому 2022 року після того, як програв президентські вибори Джо Байдену і був тимчасово заблокований у великих соціальних мережах, таких як Twitter та Facebook, які звинуватили його у підбурюванні до насильства.

Моді вже має понад 21 тисячу підписників, він сам підписаний, зокрема, на Трампа та віцепрезидента США Дж. Д. Венса.

У понеділок Трамп поділився посиланням на інтерв'ю Моді з подкастером Лексом Фрідманом, в якому прем'єр-міністр Індії торкнувся низки тем, включно зі своїм життєвим шляхом, заворушенням в Гуджараті 2002 року та відносинами Індії з Китаєм.

Більшість функціоналу Truth Social ідентична соцплатформі X (колишньому Twitter). Користувачі можуть публікувати “правду” або перепощувати дописи, а також надсилати особисті повідомлення. Реклама на платформі називається “спонсорованою правдою”.

Підписуйтесь на наш Google News

Truth Social належить Trump Media & Technology Group (TMTG). У президента США 9,28 млн підписників на платформі ‒ проти 87 млн на X.

За даними Bloomberg, трафік Truth Social, як і раніше, мізерний у порівнянні з конкурентами: загальна кількість користувачів відстає від X у 400 разів. TMTG повідомила про збитки у розмірі 400 млн доларів США у 2024 та виручку у розмірі 3,6 млн доларів США. Ринкова вартість компанії складає 4,45 млрд доларів.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies