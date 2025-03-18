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Трамп заявив, що китайський лідер Сі незабаром відвідає Вашингтон

Після повернення на посаду президент США посилив торговельну боротьбу з Китаєм, двічі підвищуючи загальні тарифи на імпорт з цієї азійської країни.

Трамп заявив, що китайський лідер Сі незабаром відвідає Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзиньпін незабаром відвідає Вашингтон ‒ на тлі зростання торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу, пише Bloomberg.

Сі приїде “не у надто віддаленому майбутньому”, заявив Трамп вчора, розповідаючи про серію нещодавніх візитів лідерів з Індії, Франції, Великої Британії та Ірландії.

Після повернення на посаду Трамп посилив торговельну боротьбу з Китаєм, двічі підвищуючи загальні тарифи на імпорт з цієї азійської країни. Президент назвав ці кроки відповіддю на неспроможність Пекіна подолати потік нелегального фентанілу та хімічних речовин-прекурсорів, які використовуються для його виробництва.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що офіційні особи США та Китаю обговорюють можливий “саміт до дня народження” в червні, на якому двоє лідерів, у яких день народження в середині місяця, зустрінуться вперше після повернення Трампа в Білий дім. Конкретних термінів можливої зустрічі президент США не назвав.

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У лютому Трамп також заявив, що поговорить із Сі Цзіньпіном, “ймовірно, протягом наступних 24 годин” ‒ до набуття чинності початкового підвищення тарифів на 10%. Однак будь-яких публічних записів про розмову двох чоловіків.

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