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Новий канадський прем'єр зустрівся з королем Чарльзом

Британський монарх формально є главою держави в Канаді.

Новий канадський прем'єр зустрівся з королем Чарльзом
Король Чарльз ІІІ та Марк Карні
Фото: BBC

Марк Карні, який минулого тижня склав присягу канадського прем'єр-міністра, здійснив візит до Лондона, де зустрівся із королем Чарльзом ІІІ - формальним главою держави в Канаді. 

Як пише BBC, монарх традиційно не має втручатися у політичні та економічні справи, тому під час відкритої для преси частини зустрічі не обговорював тарифну війну зі Сполученими Штатами. Дотримання Чарльзом обережності у висловлюваннях та нейтралітету було важливим і в контексті відносин Британії з адміністрацією Дональда Трампа.

Проте король дозволив собі кілька символічних жестів підтримки: одягнув краватку червоного кольору, а також висловив жаль, що хвороба не дозволила йому поїхати до Канади у 2024 році. Монарх назвав пріоритетним візит, який планується після проведення в Канаді парламентських виборів.

 

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