США не збираються повертати Франції Статую Свободи

Адміністрація президента США Дональда Трампа відреагувала на заяву депутата Європарламенту від Франції Рафаеля Глюксманна щодо необхідності повернути Статую Свободи, бо "Америка тепер на боці тиранів".

Як пише "Укрінформ", на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт відкинула можливість того, що символ Нью-Йорка вирушить через океан у зворотному напрямку.

Прессекретарка Трампа порадила "цьому французькому політику низького рівня... бути вдячним, бо тільки завдяки Сполученим Штатам французи зараз не розмовляють німецькою мовою".

Франція подарувала США Статую Свободи роботи скульптора Огюста Бартольді на честь століття американської незалежності у 1886 році.